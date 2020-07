Vittoria, Dieli ci ripensa, si candida

Vittoria - E' il tormentone della campagna elettorale: Dieli continua a sorprendere. Dopo aver annullato la presentazione della sua candidatura con relativo 'giallo': aveva indetto conferenza stampa su carta intestata della Guardia di finanza, ecco che ora decide di tirare diritto. Non si ritira più. Corre per fare il sindaco. Non sa ancora chi lo appoggera': ma Lega, Udc e Forza italia dovrebbero essere della partita. E stavolta le novità dovrebbero essere finite.