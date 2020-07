Ranucci, Report: ecco il distanziamento sociale a Marina di Ragusa. VIDEO

Ragusa - "Mentre il Presidente della Regione Sicilia #Musumeci ha chiesto al governo di Roma la proclamazione dello stato di emergenza a Lampedusa per motivi sanitari, questa è la situazione di oggi 12 Luglio sulla spiaggia di Marina di Ragusa". Così stamani il conduttore della trasmissione televisiva Report, Sigfrido Ranucci, sul proprio profilo Facebook. Il post ha provocato tante reazioni, al punto da costringere il conduttore di Rai Tre a tornare sull'argomento oggi pomeriggio.

"Per chi ha insinuato che la foto di questa mattina della spiaggia di Marina di Ragusa non fosse attuale, questo è il video girato pochi minuti fa da un nostro corrispondente sul posto. Abbiamo il brutto vizio di dire sempre la verità". Ranucci ha documentato il fallimento del distanziamento sociale a Marina di Ragusa. Una brutta botta per l'amministrazione comunale.