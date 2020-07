Sicilia torna a zero contagi: solo cinque i pazienti ricoverati in ospedale

Palermo - Dopo il caso registrato l'altro ieri, nelle ultime 24 ore nessun nuovo caso di coronavirus è stato scoperto in Sicilia a fronte di 1.516 tamponi processati dal sistema sanitario della Regione siciliana. L'Isola torna quindi tra le regioni italiane a zero contagi. E' quanto si evince dal bollettino diffuso dal ministero della Salute. In Sicilia i casi totali di Covid-19 sono, come ieri, 3.099, mentre gli attuali positivi restano 123, di cui 118 in isolamento a casa e solo cinque ricoverati in ospedale.