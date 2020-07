Tre feriti in un scontro sulla Comiso-Santa Croce

Santa Croce Camerina - Incidente la notte scorsa sulla strada provinciale 20 Comiso-Santa Croce Camerina, all'altezza del chilometro 8,500. A scontrarsi, intorno all'1.30, sono state due autovetture - una Fiat Bravo e una Fiat Panda - che procedevano in direzione opposte. Sulla prima viaggiava come passeggera una 36enne residente a Catania, mentre nella seconda due giovani residenti a Vittoria, di 22 e 19 anni. Tutti e tre hanno riportato lesioni ritenute guaribili in dieci giorni. Sul posto è intervenuta la polizia stradale di Ragusa.