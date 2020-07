Taormina in sette mesi ha incassato 90 mila euro di tassa soggiorno

Taormina - Effetto Covid. Taormina l’anno scorso di questi tempi aveva già incassato un milione di euro dalla tassa che i turisti lasciavano negli alberghi alla fine del soggiorno, quest’anno la stessa cifra non superera i 90mila euro. A Catania la stima che fanno a Palazzo degli Elefanti è di circa -60%, pari a circa 1,6 milione di euro in meno rispetto a quanto preventivato nello scenario pre Covid. Non va meglio a Cefalù: Lo scorso anno era poco sotto al milione di euro, ora è ferma ad appena 80mila euro.

Il Club Med Cefalù ha dato il via alle danze il 5 luglio, ma viaggia a scartamento ridotto e ha deciso di non andare a pieno regime, utilizzando 400 dei 600 posti disponibili. I Comuni siciliani sono in affanno senza turisti e tassa di soggiorno.