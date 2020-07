Concorso fotografico Ragusa Foto Festival

Ragusa - Se hai delle belle foto scattate nel ragusano e vuoi partecipare al contest SICILIA IBLEA, c'è ancora tempo ancora per mandare la tua immagine. Entro martedì 14 luglio 2020 invia una tua foto che rappresenti il territorio ibleo: da Ragusa, a Modica, da Scicli, Pozzallo, a Comiso, Ispica, Vittoria, Santa Croce, Chiaramonte Gulfi, Acate, Giarratana e Monterosso Almo. La partecipazione è gratuita e aperta a tutti.

Le foto vincitrici andranno stampate con nome e cognome dell’autore ed esposte negli spazi di affissione comunali nelle città che rappresentano e a Ragusa Ibla attraverso un’esposizione open air fino al 22 agosto. Inoltre saranno visibili anche online sul sito e sui profili social del Festival. Durante la PREVIEW, in programma da venerdì 24 a domenica 26 luglio a Ibla, è prevista la presentazione dei autori selezionati.

Ogni partecipante potrà inviare all’indirizzo e-mail info@ragusafotofestival.com, non più di tre scatti entro la mezzanotte del 14 luglio, ma ne verrà scelta uno soltanto. Inviare scrivendo che l’immagine è di proprietà del partecipante al concorso (nome e cognome, data di nascita e mestiere) e si autorizza Ragusa Foto Festival a pubblicarla, allegando la foto con cui si partecipa al concorso, una breve didascalia (max 300 caratteri) e un titolo per la foto. Per maggiori info sui requisiti tecnici vai sul sito