Marina di Ragusa, arrestato un ventunenne per droga

Ragusa - Durante il fine settimana i Carabinieri di Ragusa hanno attuato un servizio coordinato del controllo del territorio, concentrato sui territori di Marina di Ragusa e Santa Croce Camerina: obiettivo principale è intensificare la cornice di sicurezza soprattutto nei principali luoghi di aggregazione ove giungono segnalazioni di liti tra giovani spesso sotto l’effetto di sostanze alcoliche o di sostanze stupefacenti. L’operazione è stata svolta da oltre 20 militari dell’Arma ed i controlli sono stati effettuati attraverso l’ausilio dei Carabinieri cinofili di Catania con cani antidroga, per la ricerca di sostanze stupefacenti e di ordine pubblico, addestrati per intervenire in caso di tafferugli e aggressioni. I territori maggiormente interessati dall’attività sono stati quelli di Santa Croce Camerina e le relative zone costiere di Punta Secca, Punta Braccetto, Caucana e Casuzze per poi arrivare sino al centro di Marina di Ragusa.

Nel corso del servizio, i Carabinieri si sono concentrati nella zona del porto turistico di Marina di Ragusa, dove sono stati controllati decine di giovani alcuni dei quali celavano della sostanza stupefacente riconducibile ad uso personale e pertanto segnalati alla locale Prefettura. Le droghe sequestrate nell’operazione sono di vario tipo e vanno dalla marjuana all’hashish, sino ad arrivare alla cocaina. Tra questi un ventunenne è stato trovato in possesso di un borsello all’interno del quale celava della marijuana, circa 20 grammi, un bilancino di precisione, e il materiale per il confezionamento delle dosi, pronto a soddisfare le richieste degli acquirenti. Pertanto è stato tratto in arresto per detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente e sottoposto agli arresti domiciliari come disposto dalla competente Autorità Giudiziaria.