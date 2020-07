Non è in pericolo di vita l'imprenditore di Modica vittima di incidente

Catania - E’ stato sottoposto a due delicati interventi chirurgici il motociclista F.P., imprenditore farmaceutico, rimasto vittima di un gravissimo incidente stradale domenica in Contrada Trebalate a Modica. L’uomo, trasferito in elisoccorso a Catania, ha subito la prima operazione nella stessa giornata di ieri, agli arti. Nelle scorse ore è tornato in sala operatoria per la ricomposizione della mascella. Resta in prognosi riservata. Con la sua moto si era scontrato con una Ford Focus. I carabinieri, che hanno sequestrato i veicoli, stanno ricostruendo l’esatta dinamica del sinistro. Non è in pericolo di vita.