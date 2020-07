Un nuovo positivo in Sicilia

Palermo - I dati aggiornati dalla Protezione civile nazionale, e relativi alle ultime 24 ore, fanno registrare un nuovo caso positivo di coronavirus in Sicilia. Nell'Isola restano ricoverati con sintomi 6 persone, 117 sono in isolamento domiciliare, nessun paziente è in terapia intensiva. Il totale dei casi positivi ammonta a 123 casi, i dimessi/guariti sono 2.694, i casi totali sono 3.100; i deceduti sono stati complessivamente 283.