Artieri, il Mercato Creativo in Ortigia

Siracusa - Artigiani, designer, illustratori, stilisti e prodotti tipici provenienti da tutta Italia ti danno appuntamento al primo appuntamento di Artieri Mercato Creativo con prodotti originali realizzati in pezzi unici o in tiratura limitata, attraverso tecniche e stili in cui si intrecciano tradizione, estetica contemporanea, ricerca e sperimentazione.

Ogni oggetto ha una storia da raccontare, un percorso che va dalla sua ideazione alla realizzazione finale, fatto di scoperte di nuovi materiali e tecniche di produzione, come di vecchi oggetti a cui viene data una nuova vita. La manifestazione si terrà dal 22 al 26 luglio dalle 18 alle 24 al largo Fonte Aretusa.