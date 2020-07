Cosmi e microcosmi, mostra fotografica a Ispica

Ispica - Si svolgerà nell’atrio di Palazzo Bruno di Belmonte dal 15 al 31 luglio una esposizione di fotografia dal titolo “Cosmi e Microcosmi”, autori Antonino Lauretta e Carlo Soldatini.

Grafico pubblicitario, esperto in tecniche di comunicazione e già collaboratore della Treccani l’uno; dirigente scolastico in pensione, direttore del Centro di Cultura Popolare di Ispica, cultore appassionato ed esperto di fotografia l’altro.

Una prima volta assieme per entrambi, amici da una vita e legati dalla passione per la macchina fotografica.

Due vite parallele, due esperienze di vita e di viaggi che si incontrano e si raccontano in maniera diversa.

L’uno con delle immagini che sono testimonianze di un viaggio immobile, un percorso al contrario, proiettato verso l’interno, un viaggio che porta dentro noi stessi.

Un ritorno alla propria terra, alla scoperta delle meraviglie che sono attorno a noi: basta cercarle, saper guardare con occhio esperto anche nel giardino di casa.

E si apre un microcosmo pronto a regalare stupore e meraviglia a chi, come Alice, trova il coraggio di seguire il Bianconiglio.

L’altro con delle immagini di posti, luoghi, culture diverse legati alla curiosità del primo viaggio.

Un cosmo che viene catturato in una immagine che sappia restituire le sensazioni uniche che quel luogo ha regalato al viaggiatore.

La linea tematica sarà legata all’attenzione posta nella ricerca dei dettagli di una inquadratura.

Esperimenti tecnici di ombre e luci, senza alcuna mediazione di filtri digitali, restituiranno ai visitatori un mondo oramai quasi superato dalla dimensione virtuale.

Un realismo culturale mediato dall’obbiettivo della macchina fotografica e dal fotografo che con il suo click ci dona un pezzo di “particulare” dal quale ciascuno può – gucciardiniamente - ricavare il suo quadro d’insieme.