Il 25enne con la piantagione di droga a Vittoria

Vittoria – Nella giornata di sabato scorso, 11 luglio 2020, la Polizia di Stato ha arrestato un venticinquenne vittoriese, che aveva realizzato una piantagione di marijuana.

Gli agenti del Commissariato di Vittoria, dopo avere appreso, a seguito di attività info-investigativa, di un appezzamento di terreno coltivato a marijuna, sito nei pressi della contrada Niscescia/Anguilla, si portavano nel predetto fondo agricolo dove veniva sorpreso un giovane intento ad occuparsi di numerose piantine di marijuana effettivamente presenti sul posto. Gli Agenti operanti quantificavano n. 360 piante di diversa altezza ed all’interno dell’autovettura in uso al ragazzo rinvenivano, altresì, un involucro in cellophane contenente presumibile sostanza stupefacente del tipo marijuana, già essiccata, del peso di grammi 5,90 circa. Pertanto venivano eseguite ulteriori perquisizioni in un locale di proprietà del medesimo, dove si rinveniva un ingente quantitativo di sostanza stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di Kg. 11,134, nonchè presso la sua abitazione, dove era custodito un quantitativo di stupefacente del tipo marijuana del peso complessivo di gr. 12,5. Tutta la sostanza stupefacente veniva sequestrata per essere successivamente sottoposta alle più approfondite analisi volte a determinare l’esatto quantitativo di principio attivo (THC) contenuto nelle infiorescenze.

Alla luce dei fatti il soggetto veniva tratto in arresto e posto a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.