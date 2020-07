Le passeggiate di Tanit a Scicli

Scicli - Comincia venerdì 17 luglio la stagione delle passeggiate estive di Tanit che accompagneranno durante la bella stagione sciclitani e viaggiatori desiderosi di scoprire gli angoli più nascosti e le meravigliose opere d’arte di Scicli.

Sono quattro gli itinerari proposti dall’associazione sciclitana che dal 17 luglio all’11 settembre saranno proposti a cadenza bisettimanale a luglio e settembre e trisettimanale ad agosto. Si parte con quello che è sicuramente il percorso più suggestivo, Al calar della notte, nel quale si scopriranno, alla luce dei caratteristici lampioni gialli, gli scorci più suggestivi e panoramici della città, lungo i vicoli medievali delle cave sciclitane. Tra basole e luce, invece, è un viaggio negli straordinari spazi barocchi tra chiese e palazzi monumentali che saranno poi illustrati più nel dettaglio nei Ritratti di quartiere tra San Giuseppe, San Bartolomeo e Santa Maria la Nova. Infine, non poteva mancare La Scicli di Montalbano per gli appassionati della fiction televisiva più importante della televisione italiana.

La prenotazione alle passeggiate di Tanit è obbligatoria e a numero chiuso scrivendo a tanitscicli@gmail.com o telefonando ai numeri 3389516460 e 3388614973 e, successivamente, compilando il relativo modulo al link https://forms.gle/aSy85mynDb2Cv2ap8.

Non resta che munirsi di scarpe comode, bottiglietta d’acqua e mascherina.