Il Principe Borbone delle Due Sicilia si sposa

Palermo - Il Duca di Noto, Principe ereditario delle Due Sicilie, Don Jaime di Borbone ha annunciato di aver deciso di convolare a giuste nozze con Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune nel settembre 2021 nel Palazzo Reale a Palermo, scelto come location delle nozze reali. La celebrazione religiosa sarà in Cattedrale, sempre a Palermo. L'annuncio è stato dato durante una visita dei fidanzatini al Presidente del Parlamento siciliano, il più antico d'Europa, Gianfranco Miccichè.

Erano state le loro Altezze Reali il Duca e la Duchessa di Calabria ad annunciare in maggio annunciato il fidanzamento del loro figlio maggiore, Sua Altezza Reale il Principe Don Jaime di Borbone delle Due Sicilie, Duca di Noto, con Lady Charlotte Diana Lindesay-Bethune, figlia minore del sedicesimo Conte e della Contessa di Lindsay.

Sua Altezza Reale il Duca di Calabria, come Capo della Real Casa di Borbone delle Due Sicilie, ha prestato il suo consenso in base alle disposizioni degli Atti Reali del 1829 e del 1836.

La famiglia Lindesay o Lindsay è di origine danese o vichinga, essendo arrivata in Gran Bretagna prima della conquista normanna e giunse alla ribalta con Sir Walter de Lindsay, un membro del Consiglio di Scozia del Re David I nel 1116. Suo nipote, Sir David Lindsay of Crawford and Byres, fu High Chamberlain della Scozia nel 1256 e in seguito morì nella Crociata in Tunisia guidata da Luigi IX di Francia nel 1270. Il figlio di Sir David, Sir Alexander de Lindesay, fu uno dei principali sostenitori di Sir William Wallace e Robert the Bruce contro Edward I d’Inghilterra.