Ciclone tropicale a Catania

Catania - Intorno alle ore 16 di oggi dopo una giornata di sole e caldo a Catania si è scatenato un vero e proprio ciclone tropicale sulla città con piaggia e vento forte che per circa 15 minuti hanno sferzato il capoluogo etneo. Un ciclone tropicale è una tempesta caratterizzata dall'essere un sistema in cui la circolazione è chiusa intorno a un centro di bassa pressione, alimentato da calore rilasciato quando l'aria umida risale e condensa. Il nome sottolinea le sue origini nei tropici e la sua natura ciclonica, ma si tratta di fenomeno molto comuni anche nell'area Mediterranea che è addirittura catalogata come una fra le aree più ciclogenetiche del mondo.

I cicloni tropicali si distinguono dalle altre tempeste cicloniche per il meccanismo calorico con cui vengono alimentate, che le rende sistemi a "nucleo caldo". I cicloni tropicali si formano negli oceani se le condizioni nell'area sono favorevoli e, a seconda della loro forza e posizione, vengono chiamati in modo diverso, come depressione tropicale, tempesta tropicale, uragano o tifone.