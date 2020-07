Temporale a Palermo, due persone muoiono annegate in auto

Palermo - Due persone sono morte annegate in un sottopasso di viale della Regione a Palermo, allagato per la bomba d'acqua caduta in città. Erano in un'auto, sommersa dalla pioggia, che è rimasta blocca in strada. Sul posto i sommozzatori dei vigili del fuoco che stanno intervenendo per recuperare i corpi.

Sono diversi gli automobilisti salvati da poliziotti e vigili del fuoco rimasti intrappolati nelle loro auto nei sottopassaggi allagati dopo il violento acquazzone che si è abbattuto sulla città. Sui social girano decine di video di persone che nuotano nelle strade totalmente allagate. Adesso la situazione è migliorata e ha smesso di piovere. Ma le chiamate ai centralini dei pompieri sono state decine.