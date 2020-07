Diletta Leotta torna single! Finita la storia con Daniele Scardina

Il gossip nostrano si arricchisce di una nuova puntata della storia tra Diletta Leotta e Daniele Scardina. Questa volta, stando ai ben informati, si può parlare di un vero e proprio the end. La storia d’amore tra il pugile noto anche con lo pseudonimo di King Toretto e la bella conduttrice televisiva e radiofonica, sarebbe infatti giunta al capolinea. A lanciare la bomba è stato Riccardo Signoretti, direttore di Nuovo, che nella notte tra il 15 e il 16 luglio ha comunicato ai suoi follower la notizia, postano un’immagine dei due e commentandola con la scritta: “Esclusivo! È finita tra @dilettaleotta e @danieletoretto tutti i dettagli sul prossimo numero in edicola!”.

Sembra quindi giunta definitivamente alla fine una storia da rotocalco che aveva infiammato il gossip lo scorso anno, quando la splendida Diletta Leotta dopo la fine del suo lungo fidanzamento con Matteo Mammì, nipote del politico Oscar Mammì nonché ex direttore senior programmazione e produzione di Sky Sport era stata paparazzata in atteggiamento inequivocabili col pugile di Rozzano. La coppia si era conosciuta grazie al rapper Gué Pequeno e le foto rubate di loro due insieme ad Ibiza avevano fatto in poco tempo il giro del web.

Solo un paio di mesi fa Daniele Scardina, rilasciando un’intervista al settimanale Novella 2000, aveva parlato della sua relazione con la conduttrice catanese, affermando: “Non ci nascondiamo né niente. Non lo abbiamo mai voluto fare in realtà. Cerchiamo solo di rimanere discreti, visto che siamo sempre sotto i riflettori. Lei soprattutto! Cerchiamo di tenere la nostra storia per noi. Ci piace cucinare insieme, stare sul divano a guardare film. In questo periodo ci stiamo conoscendo al cento percento e siamo felici. Facciamo tutto quello che si può fare in quarantena stando a casa”.

Un’intervista che non lasciava presagire nulla di quanto avvenuto in queste ore. Diletta Leotta e Daniele Scardina per il momento non hanno ufficializzato la fine della storia, ma sui social non si vedono insieme da qualche tempo. Gli ultimi scatti insieme risalgono a un mese fa, quando la coppia si era concessa un po' di trekking sulla montagna della Grignetta e nulla lasciava presagire una possibile crisi.

Chi sono Diletta Leotta e Daniele Scardina?

Diletta Leotta a soli 28 anni è la conduttrice del momento. Un personaggio dal forte impatto mediatico che in poco tempo ha sbaragliato la concorrenza. Conduttrice e miss con una laurea in giurisprudenza, Diletta Leotta esordisce come valletta, passa a Mediaset e poi a Sky dove avrà la sua consacrazione. Nel 2018 lascia Sky Sport, ma viene indicata come nuova conduttrice della quarta edizione del reality show Il contadino cerca moglie che verrà trasmesso nell'autunno dello stesso anno. Viene in seguito annunciato il suo arrivo sulla piattaforma DAZN per la quale conduce da ottobre 2018 il primo programma originale Diletta gol. Affianca Amadeus nella conduzione dell’ultimo festival di Sanremo riscuotendo vari consensi. Daniele Scardina è invece un pugile italiano conosciuto anche con il nome di King Toretto, ha avviato la propria carriera all'età di 20 anni. Nel 2013 vince il Guanto d'oro e partecipa alle World Series of Boxing e alla Talent League. Nel marzo 2019 ha vinto il titolo internazionale della categoria dei pesi supermedi della International Boxing Federation.

Una coppia da copertina non c’è che dire, belli e di successo, hanno cavalcato l’onda del loro periodo d’oro, mostrandosi più affiatati che mai. Un affiatamento che a quanto pare si è affievolito nelle ultime settimane, portando la loro storia al capolinea. Non ci resta che attendere i prossimi sviluppi, il gossip dell’estate è solo all’inizio!