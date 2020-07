Travolse e uccise Cristian, Aurora e Rita, condannato a 7 anni

Rosolini - Il Tribunale di Ragusa ha giudicato colpevole il 22enne Angelo Runza, condannandolo secondo le riduzioni previste dal rito abbreviato e dalle attenuanti generiche, alla pena di 7 anni e 8 mesi di reclusione, al pagamento delle spese processuali sostenute dalle parti civili, e alle spese di mantenimento in carcere. Nonché al risarcimento danni alle costituite parti civili, Serrentino Saverio, Barone Vincenza, in proprio e nella qualità di genitori esercenti la potestà sul figlio minore Serrentino Thomas Saverio, Barone Ignazio, Tommasi Giovanna, Nanì Rosa, Modica Carmelo, Giannì Rosaria, Barone Giuseppa, Barone Ignazia, Barone Giovanna, Barone Silvana, Barone Anna, Barone Corradina, e Pucci Daniele, da liquidarsi in separata sede civile.

Ed ancora al pagamento di una provvisionale di € 40.000,00 in favore di Pucci Daniele e di € 15.000,00 ciascuno in favore di Barone Giuseppa, Barone Ignazia, Barone Giovanna, Barone Silvana, Barone Anna, Barone Corradina.

Il dramma si consumò nella Strada Statale 115 Ispica-Rosolini, in cui persero la vita la giovane e innamoratissima coppia Cristian Minardo e Aurora Serrentino, e la zia Rita Barone. Stavano ritornando a Rosolini a bordo della loro Toyota “Yaris” dopo aver trascorso una serata in allegria in un locale del ragusano in cui si era festeggiato il raggiungimento della maggiore età di una loro amica, ma nel tragitto verso casa hanno trovato la morte: la loro auto è stata travolta dalla Fiat Grande Punto guidata dal 22enne Angelo Runza. Il ragazzo aveva un tasso alcolemico di gran lunga superiore alla norma. Dall’incidente riportò un grave politrauma, fratture al torace e al bacino, e venne trasferito all’ospedale Cannizzaro di Catania, dove gli hanno salvarono la vita.