Riviera di Ponente: arriva Zefiro, Trattoria di mare. FOTO

Scicli - Zefiro è uno dei nomi con cui si indica il vento di Ponente. Nella mitologia greca, Zefiro ne è la personificazione. Per questo motivo Zefiro – Trattoria di mare rappresenta la pura essenza di Riviera di Ponente a Donnalucata. Già il logo richiama la sua vocazione per il mare che si ritrova nei piatti preparati sapientemente con cura dallo chef Franco Sgarlata. Una scoperta sensoriale, di sapori, di profumi, ma anche un’esperienza estetica, con una cucina legata al nostro territorio con ingredienti locali e materie prime di qualità presenti da sempre nelle ricette tradizionali siciliane rielaborate dallo chef, da gustare in accompagnamento a una selezione di vini proposta dal direttore di sala Alfio Magnano. Un viaggio enologico che parte dalla nostra terra, con una selezione di cantine siciliane e di altre regioni d’Italia.

L’esperienza di una cena da Zefiro – Trattoria di mare significa lasciare fuori il trambusto dei luoghi affollati per rifugiarsi nell’atmosfera intima e rilassata della sua veranda, immersa nel verde di Riviera di Ponente. Zefiro – Trattoria di mare vi aspetta a Riviera di Ponente Donnalucata!

Info e prenotazione tavoli

334 872 4439

Viale della Repubblica 28/A

Riviera di Ponente - Donnalucata