Sicilia, attesi temporali e grandinate. E' luglio, bellezza

Palermo - Sabato 18 luglio. Scatta l’allerta gialla maltempo in sette regioni del Centro-Sud. Lo comunica la Protezione Civile con una nota. "La perturbazione che dall’Europa nord-orientale sta interessando l'Italia, nelle prossime ore porterà instabilità anche sulle regioni meridionali peninsulari, con precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, in particolar modo sulle aree interne di Campania, Puglia e Basilicata, in estensione alla Sicilia".

"Sulla base delle previsioni disponibili, il Dipartimento della Protezione Civile d’intesa con le regioni coinvolte - alle quali spetta l’attivazione dei sistemi di protezione civile nei territori interessati - ha emesso un avviso di condizioni meteorologiche avverse che integra ed estende il precedente. L’avviso prevede dal pomeriggio di oggi precipitazioni a prevalente carattere temporalesco, su Campania, Puglia e Basilicata, specie sui settori interni ed appenninici. Dalla tarda mattinata di domani, sabato 18 luglio, si prevedono precipitazioni a prevalente carattere temporalesco sulla Sicilia, specie sui settori centro-orientali. I fenomeni saranno accompagnati da rovesci di forte intensità, frequente attività elettrica, grandinate e forti raffiche di vento".

"Sulla base dei fenomeni in atto e previsti, è stata valutata per la giornata di domani, sabato 18 luglio, allerta gialla su alcuni settori di Lazio, Basilicata e sull'intero territorio di Abruzzo, Molise, Puglia, Calabria e Sicilia. Il quadro meteorologico e delle criticità previste sull'Italia è aggiornato quotidianamente in base alle nuove previsioni e all’evolversi dei fenomeni, ed è disponibile sul sito del Dipartimento della Protezione Civile, insieme alle norme generali di comportamento da tenere in caso di maltempo", conclude la nota.