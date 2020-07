Incidente a Donnalucata, ferito un 19enne

Scicli - Incidente stradale autonomo stamani, alle 8.30, sulla strada provinciale 39 Scicli-Donnalucata, nei pressi di contrada Barone. Una Lancia Musa, diretta verso Donnalucata, guidata da D.G. di 19 anni di Scicli, è finita improvvisamente fuori strada. Il guidatore è stato estratto dall’abitacolo da alcuni automobilisti che si sono fermati per prestare i primi soccorsi. Sul posto un’ambulanza del 118 che ha provveduto a trasportare il ferito all’ospedale Maggiore di Modica per ricevere le prime cure. Da un primo esame il ragazzo non correrebbe pericolo di vita. E’ stato necessario l’uso di alcuni estintori per evitare che il veicolo prendesse fuoco. Sul posto la Polizia provinciale per i rilievi del caso. Il traffico sull’importante arteria ha subito notevoli rallentamenti.