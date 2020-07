Virus, 3 nuovi casi a Catania, uno a Palermo

Palermo - Gli attuali positivi in Sicilia sono 158 persone. Le terapie intensive rimangono vuote, nessuna vittima da più di una settimana.

I tamponi sono stati 2.400 nelle ultime 24 ore e sono venuti fuori altri quattro nuovi contagi. Tre di questi in provincia di Catania che continua ad essere quella con più casi registrati dall'inizio della pandemia (788). Un nuovo caso a Palermo che fa salire a un totale dall'inizio dell'emergenza di 507 casi. In più passano da sei a nove i ricoveri in ospedale.