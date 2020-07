Primariato pronto soccorso, Polara in pole position

Modica - Romualdo Polara sarà, con molta probabilità, il Direttore della Unità Complessa del Pronto Soccorso di Modica. Polara, già responsabile del Pronto soccorso del Maggiore di Modica, sarebbe il primo nella graduatoria di selezione del concorso per il ruolo di Direttore dell'unità Operativa Complessa di Pronto Soccorso. Polara, specializzato in chirurgia generale e con un dottorato di ricerca internazionale, dal 2003 è in forza al Pronto Soccorso di Modica, dopo le esperienze professionali maturate al Vittorio Emanuele di Catania e al Policlinico Gemelli di Roma.