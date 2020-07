Modica, i coni portaombrelloni sono costati 51 mila euro

Modica - L’iniziativa dell’amministrazione comunale di disporre dei portaombrelloni a forma di cono sulla spiaggie di Marina di Modica e di Maganuco, per consentire l’adeguamento alle norme per il distanziamento sociale, è costata alla collettività 51 mila euro.

L’appalto, mediante aggiudicazione diretta ad una ditta specializzata di Modica, riguarda, a leggere la determina n.1746 del 16 luglio 2020, il posizionamento (e la rimozione?, ndr) sul lido di Marina di Modica dove i “coni” realizzati sarebbero stati circa 900. Non si fa menzione, nello stesso atto amministrativo di quelli, invece, posizionati sulla spiaggia di Maganuco, dove ne sono stati posizionati circa 600.