Sicilia, attese piogge nel pomeriggio di domenica 19 maggio

Meteo martedì 19 maggio Sicilia. Molte nubi nelle ore mattutine su tutta la Sicilia, ma senza fenomeni di rilievo; al pomeriggio isolate piogge potranno interessare i rilievi interni, mentre altrove il tempo si manterrà asciutto con cieli generalmente sereni o poco nuvolosi. Piogge in serata ed in nottata sui settori centro occidentali, asciutto sulla Sicilia orientale. Tempo diffusamente instabile al pomeriggio con temporali localmente intensi su Trentino, alta Lombardia e Romagna. Attenuazione dei fenomeni in serata ma con piogge al Nord Est

Seconda parte di giornata caratterizzata da condizioni di generale maltempo con temporali più intensi sui rilievi in estensione ai settori costieri nel tardo pomeriggio e in serata.