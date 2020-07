Palermo - Come nell'alluvione di Firenze del 1966, anche la bomba d'acqua abbattutasi su Palermo il 15 luglio ha fatto danni alla cultura. Le foto che pubblichiamo mostrano il lungo lavoro di asciugatura dei libri nella biblioteca centrale della Regione siciliana Alberto Bombace di Palermo. "Non abbiamo più spazi e i libri da salvare sono migliaia! Come vedete abbiamo utilizzato tutte le superfici possibili per permettere l'asciugatura dei volumi", spiegano i funzionari dell'istituto di cultura.