Nuova bomba d'acqua in Sicilia, stavolta nel catanese

Scordia, Catania - Una bomba d'acqua si è abbattuta nel Catanese tra Ramacca e Scordia. La zona è stata anche attraversata da una tromba d'aria. I sommozzatori dei vigili del fuoco hanno soccorso un'auto travolta dall'acqua in una discesa. A Scordia il vento ha scoperchiato una casa di riposo: gli anziani sono stati messi in salvo dal personale della struttura.

Diluvio intorno alle 17,30 anche in provincia di Siracusa. Non si è trattato di una bomb d'acqua, ma di un temporale che ha interessato le zone di Floridia e Solarino. Come al solito si sono registrati allagamenti nelle strade.