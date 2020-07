La Coop lascia la Sicilia

Coop Alleanza si appresta a lasciare definitivamente la Sicilia. La società lo ha reso noto durante l'incontro svoltosi a livello nazionale per la discussione del piano di rilancio aziendale. Saranno pertanto 12 i negozi in dismissione dell'intera rete vendita siciliana che, per il tramite di cessione di ramo d'azienda, dovrebbero essere ceduti come master franchising ad un altro imprenditore.

«Non permetteremo che i lavoratori siciliani vengano abbandonati»: con queste parole Mimma Calabrò, segretario generale della Fisascat Cisl Sicilia, commenta l'esito dell'incontro svoltosi alla presenza dei vertici aziendali e delle segreterie nazionali. «Una storia travagliata quella dei lavoratori Coop che già a partire dal 2012, anno in cui venne avviata la prima grande riorganizzazione societaria, dovettero cercare di mantenere il posto di lavoro rimodulando il proprio orario lavorativo - afferma la sindacalista -. Un continuo alternarsi di procedure di licenziamento collettivo su altre procedure, fino ad arrivare ad accordi per il ricorso agli ammortizzatori sociali, agli esodi incentivati, all'armonizzazione dell'orario di lavoro fino alla flessibilità. Nemmeno la fusione per incorporazione di Coop Sicilia in Coop Alleanza 3.0 ha sortito gli effetti annunciati dalla società e tanto auspicati dai lavoratori che temono di veder vanificati gli enormi sacrifici a cui si sono sottoposti negli ultimi anni».