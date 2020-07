E' morta Giulia Maria Crespi, fondatrice del Fai

Roma - È morta Giulia Maria Crespi, la fondatrice del Fai - il Fondo Ambiente Italiano. Decana degli ambientalisti che ha salvato una parte preziosa del paesaggio italiano oltre a ville, castelli e boschi.

"E' un evento che segna un momento cruciale nella storia della Fondazione - dice Andrea Caranchi, presidente dell'ente - e vena di infinita tristezza l'animo del Consiglio di amministrazione, del comitato dei garanti, della struttura operativa e delle delegazioni del Fai che a lei con unanime riconoscenza dedicano il più commosso tributo. La chiarezza del suo insegnamento, il solco tracciato, lo stile e l'entusiasmo infuso in qualsiasi cosa facesse indicano senza incertezze la strada che il Fai è chiamato a seguire per il Bene del Paese, fissata nella missione che lei stessa contribuì a definire".

La signora del Fai aveva 97 anni. E nel 1975 con Renato Bazzoni fondò il Fondo ambientale italiano del quale fino all'ultimo è stata l'anima ispiratrice pur essendo stata affiancata, prima come presidente fino al 2009 e poi come presidente onoraria fino a oggi, da figure via via divenute fondamentali nello sviluppo della Fondazione, come dal 1985 Marco Magnifico, Ilaria Borletti Buitoni, Angelo Maramai e Andrea Carandini, oltreché da una struttura operativa e di volontariato che ha ormai raggiunto, per dimensioni e professionalità, il livello di una grande impresa culturale no-profit nazionale.