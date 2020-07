Attesa una bomba d'acqua a Ragusa per le ore 20

Ragusa - C'è allerta meteo gialla oggi in Sicilia. Le previsioni si affinano di ora in ora e secondo alcune proiezioni, stasera, intorno alle ore 20, una bomba d'acqua potrebbe riversarsi su Ragusa. Vi è ovviamente un certo margine di errore in queste previsioni meteo, ma è certo che precipitazioni vi saranno, non è certa la loro esatta localizzazione.