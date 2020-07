Scoglitti, tre minorenni hanno rischiato di annegare

Vittoria - Tragedia sfiorata stamani alla Riviera Lanterna, a Scoglitti: l’episodio ha visto protagonisti tre minorenni. Le proibitive condizioni meteo non hanno fatto desistere tre ragazzi (due donne e un uomo) dal tuffarsi in mare. A causa delle forti correnti, i tre hanno incontrato difficoltà nel rientrare a riva. In preda al panico, i giovani hanno iniziato a manifestare segnali chiari di richieste di aiuto, e le loro grida sono state udite da due poliziotti che, liberi dal servizio, si trovavano nei pressi della spiaggia. I due poliziotti hanno prestato soccorso in acqua ai giovani in difficoltà, traendoli in salvo. Anche il nonno di uno dei ragazzi, nel tentativo di salvare il nipote, è stato trascinato dalla corrente. Gli agenti hanno prontamente recuperato le forze per trarre in salvo anche l’anziano signore.