Casting cinema per serie Tv, si cercano attori per fiction siciliana

Roma - La Palomar S.p.A , Società cinematografica e televisiva, (produttrice, tra le altre cose, de Il commissario Montalbano, Il Commissario Maltese, Il nome della rosa, Il giovane favoloso), ha in fase di preparazione una serie tv per Rai1, ambientata in Sicilia ai nostri giorni. Le riprese si terranno tra agosto e novembre 2020.

La serie è tratta dai racconti di Gaetano Savatteri, scrittore e giornalista siciliano. Palomar invita chi fosse interessato a interpretare piccoli ruoli o semplici figurazioni, adulti di qualsiasi fascia d’età uomini e donne e bambini/e, a presentare la propria candidatura scrivendo alla mail serietvrai@gmail.com e inviando 2 foto:

1 in primo piano

1 figura intera

(volto ben visibile, no occhiali, no selfie)

Le foto devono essere nominate con Nome e Cognome

Documenti : Carta d’identità e codice fiscale fronte e retro in corso di validità.

Per i minori bisogna inviare oltre a foto e documenti del minore , i documenti in corso di validità di almeno un genitore.