Coronavirus: in Sicilia due casi al giorno in media

Palermo - Altri due nuovi casi di coronavirus in Sicilia, proprio come ieri. Al ritmo quindi di due casi al giorno, il Covid-19 - la malattia diffusa dal nuovo coronavirus - circola ancora nell'Isola secondo il bollettino diffuso giornalmente dal ministero della Salute. Nelle ultime 24 ore, come detto, sono stati due i nuovi contagi scoperti dal sistema sanitario regionale che ha però processato soltanto 973 tamponi, contro gli oltre 1.400 del giorno prima. I due nuovi casi fanno salite il totale dei contagiati in Sicilia dall'inizio dell'epidemia a 3.144, mentre gli attuali positivi sono 157, di cui 145 in isolamento domiciliare, 10 ricoverati in ospedale con sintomi (-1) e due ricoverati in terapia intensiva (+1).