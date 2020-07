Individuati due clienti della escort di Modica

Modica - Individuati due clienti della giovane meritrice peruviana che è stata domiciliata a Modica per due settimane e che è risultata positiva, successivamente, al coronavirus. Uno è già stato sottoposto a tampone che, per fortuna, è risultato negativo. Il secondo stamattina è stato posto in quarantena nella sua abitazione di Modica e conseguentemente è stato segnalato all’Asp di Ragusa che, nelle prossime ore, lo sottoporrà a tampone. Le ricerche proseguono nella speranza di individuarne altri.