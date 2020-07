E' morta la signora Lavazza

Torino - È morta Maria Teresa Lavazza, vedova dell'ex numero uno del gruppo leader del caffè, Emilio. Maria Teresa Lavazza avrebbe compiuto 83 anni il prossimo 19 dicembre. Da sempre una presenza silenziosa in azienda, negli anni ha presieduto e seguito con grande determinazione le attività dell’Adisco, l’Associazione Donatrici Italiane Sangue Cordone Ombelicale. Poliglotta, esperta d'arte, appassionata di bridge. In questa disciplina era stata commissario tecnico della nazionale italiana, aveva fondato nel 1980 il fortissimo Team Lavazza e aveva vinto titoli a raffica tra cui anche tre Olimpiadi con la nazionale come vicecapitano non giocatore (2000, 2004, 2008). "Il bridge - diceva sempre - non è una questione di fortuna ma di intelligenza". Maria Teresa Rey era vedova da dieci anni. Lascia i figli Giuseppe e Francesca, che ora guidano l'azienda di famiglia, e diversi nipoti.