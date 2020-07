Catania - Giovanni Occhipinti, 48 anni, ragusano, è stato nominato alla guida dell’Irsap, l’istituto per le attività produttive che riunisce gli ex consorzi Asi. Ieri sera la giunta regionale, riunita a Catania, lo ha nominato commissario. Un primo tentativo era stato fatto nel 2018, ma la nomina di Occhipinti, era stata stoppata per un problemae di titoli.