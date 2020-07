Million Day: Statistiche e numeri fortunati

Il nome è una dichiarazione: Million Day, l’unico gioco che ti permette di vincere fino a un milione di euro al giorno, è semplice e avvincente. Chiunque può imparare in pochissimi minuti e collegarsi da un dispositivo personale come smartphone, tablet o computer per un’esperienza di gioco completamente autonoma in ogni momento della giornata e in ogni luogo.

Per giocare, basta compilare una schedina su cui scegliere cinque numeri fortunati tra 1 e 55 sulle piattaforme di gioco o nella sezione dedicata al Million Day dell’app Mylotteries, oltre ad un conto gioco da usare in tutta sicurezza. L’app ha una grafica essenziale e un’interfaccia user friendly che oltre a giocare e a controllare i risultati ti permette di risalire alle statistiche di gioco personali, alla classifica dei numeri di uscita più frequenti e un archivio delle estrazioni aggiornato e funzionale.

Prima di compilare la schedina si deve decidere quanto e come giocare. Occorre scegliere 5 numeri tra 1 e 55, le giocate possono essere singole (schedina da 1 euro per cinque numeri) oppure multiple, cioè ogni schedina può ospitare più giocate singole, sempre in serie da 5 numeri al costo di 1euro. Naturalmente, c’è la possibilità di effettuare anche una giocata sistemica.

Durante l’estrazione in diretta del Million Day, potrete scoprire direttamente dalla vostra app se siete riusciti a vincere uno dei premi crescenti previsti: a due numeri indovinati verranno corrisposti 2 euro, a tre numeri 50 euro, a quattro vincenti su cinque ben 1000 euro, fino al vertice di un milione di euro per l’en plein.

Le statistiche ti aiuteranno a seguire meglio il gioco, puntando sui numeri ritardatari o, al contrario, più frequenti, evidenziati in una comoda tabella organizzata in senso decrescente per numero di estrazione, il tutto aggiornato in tempo reale.

Anche le probabilità di estrazione vanno considerate: due numeri hanno una probabilità di uscita su diciotto, 3 numeri una su duecentottantaquattro, e così via, fino al milione di euro del jackpot finale.

Puoi controllare l’orario dell’estrazione in diretta sulla tua app oppure affidarti alla tua ricevitoria di fiducia. L’apertura di un conto di gioco è un’operazione sicura. L’Agenzia delle Dogane e dei Monopoli garantisce che la piattaforma di gioco abbia ottenuto il via libera e dopo l’inserimento e il controllo dei tuoi dati, giocare sarà semplicissimo e in caso di vittoria, l’importo sarà accreditato direttamente sul tuo conto.