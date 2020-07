Coronavirus, Sicilia, positiva donna al nono mese di gravidanza

Palermo - Una donna di 33 anni, al nono mese di gravidanza, rientrata nei giorni scorsi dal suo paese d’origine, il Marocco, è stata trovata positiva al Coronavirus. La gestante, transitata dal pronto soccorso ostetrico dell’ospedale di Partinico, è stata trasferita ieri sera a bordo di un’ambulanza all’Ospedale Ingrassia di Palermo, nel reparto di Ostetricia e Ginecologia. Sottoposta, come avviene per tutti i degenti, al tampone, la donna è risultata positiva al Covid 19. Nel pomeriggio di oggi è stata trasferita all’Ospedale Cervello di Palermo. All’Ingrassia si sta procedendo alla sanificazione dei locali di Ostetricia e Ginecologia. Tutti gli operatori entrati in contatto con la donna sono stati sottoposti a tampone. La Direzione aziendale dell’Asp di Palermo informa che sono state avviate le procedure di verifica di accesso e trasferimento della paziente da parte della competente Unità Operativa Rischio Clinico.