Suv vola in autostrada, tutti illesi, anche due bambini

Noto - Un volo pauroso. Quanti hanno assistito al recupero del Suv Kia hanno pensato a una tragedia. Sono rimasti tutti illesi, per fortuna, i protagonisti del terribile incidente verificatosi ieri lungo l'autostrada Siracusa-Rosolini, nel tratto Avola-Noto, in direzione Siracusa. A bordo una famiglia composta da una persona e due bambini.

Il Suv ha preso il guard rail che ha fatto da trampolino, volando sulla corsia e finendo capovolta in una scarpata. La donna alla guida e i due bambi sono rimasti miracolosamente illesi. Un mezzo dotato di gru ha recuperato l’auto. I tre occupanti sono stati accompagnati in ospedale ma le loro condizioni non sono preoccupanti.