Giovedì e venerdì le giornale più calde in Sicilia

Un'estate bipolare quella di quest'anno, divisa tra caldo inteso e violenti temporali. Previsti in Italia nei prossimi giorni caldo e afa in aumento con picchi di oltre 34-35 gradi centigradi sulle aree interne, ma sono attesi anche tre passaggi temporaleschi, specie al Nord, con rischio nubifragi, grandine e violenti colpi di vento. In Sicilia si alzano le temperature e venerdì sarà la giornata più bollente. Queste le previsioni comunicate dal Centro meteorologico 3bmeteo per i prossimi giorni.

Aumentano le temperature in Sicilia ma si rimane sempre nella norma stagionale. Salgono anche le temperature notturne. Un poco di tregua arriva nel weekend. Da sabato infatti il maestrale mitigherà il forte caldo.

"Estate dai due volti sull'Italia nei prossimi giorni, tra caldo intenso e temporali anche di forte intensità" conferma il meteorologo di 3bmeteo.com Edoardo Ferrara, che avverte: "sono attesi tre passaggi temporaleschi con target principale il Nord Italia, dove l'anticiclone verrà disturbato da più instabili venti atlantici. I primi due in arrivo giovedì notte e poi nuovamente tra giovedì sera e venerdì mattina al Nord, con temporali anche di forte intensità dalle Alpi verso la Pianura Padana" con possibili "temporali localizzati ma violenti, associati a grandine anche di dimensioni significative, forti quanto improvvise raffiche di vento e nubifragi."

"Il terzo passaggio temporalesco è atteso dal pomeriggio di venerdì - aggiunge - e questa volta verrà coinvolto anche il Centro, dove sono attesi rovesci e temporali anche forti entro il pomeriggio soprattutto sull'Appennino, in occasionale sconfinamento al versante adriatico entro sera". Si prevede inoltre "caldo intenso e afoso un po' su tutta Italia - prosegue - in smorzamento al nord per venerdi".

Le aree interne, invece, saranno interessati da picchi di oltre 34-35 gradi centigradi con afa anche sulle coste (con qualche grado in meno), nei grandi centri urbani e in Pianura Padana specie nelle ore serali. La tendenza per il weekend registra "per Sabato, qualche residuo rovescio o breve temporale, specie su Nordest, Appennino e versante adriatico, dove tuttavia non mancherà anche il Sole". Mentre "Domenica l'alta pressione sarà in nuovo rinforzo con sole garantito praticamente ovunque - concludono da 3bmeteo.com - salvo rare eccezioni, e con caldo temporaneamente meno intenso".