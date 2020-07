Prima il pitone, poi l'iguana, Palermo è uno zoo

Palermo - I carabinieri forestali hanno trovato in una proprietà privata di via Egeria a Palermo un iguana lunga un metro. Ai militari era arrivata una segnalazione sulla presenza dell’animale tutelato dalla convenzione di Washington. L’animale, sprovvisto di microchip, è stato sequestrato e trasferito al Bioparco di Carini. Questa mattina sempre i carabinieri forestali avevano catturato a Palermo, un pitone reale lungo un metro e mezzo. Era in strada, tra via Malaspina e via Marconi, in centro. La sua presenza era stata segnalata da alcuni residenti.