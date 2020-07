Sicilia, si schianta col deltaplano, muore

Milazzo - Un uomo, Fiorenzo Borgia, 67 anni, originario di Milazzo, ma residente nel Nord Italia, ha perso la vita precipitando a bordo di un deltaplano questa sera a Milazzo (Me) nell’area gestita dalla Fondazione Lucifero. Immediati i soccorsi che hanno tentato di salvare la vita dell’uomo, ma non c'è stato nulla da fare. Sul posto gli investigatori per accertare quanto successo, l’uomo avrebbe perso il controllo del deltaplano schiantandosi al suolo.