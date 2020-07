Università: Emi Fellow a prof Pirrotta,prima donna in Europa

PALERMO, 22 LUG L'importante riconoscimento internazionale, "Emi Fellow" è stato assegnato dall'Engineering Mechanics Institute (Emi) della American Society of Civil Engineering (Asce) alla professoressa Antonina Pirrotta, ordinario di Scienza delle costruzioni e dinamica delle strutture, e direttore vicario del dipartimento di Ingegneria dell'Università di Palermo. E' la prima donna in Europa, e la seconda persona in Italia, a cui viene conferita la nomina.

L'Asce è la più importante associazione americana, e fra le più prestigiose al mondo, nel campo della Ingegneria Civile, e l'Emi è l'istituto che ne raccoglie i membri nell'ambito della Meccanica teorica e applicata. Questo prestigioso riconoscimento è conferito ogni anno ai membri dell'Emi che si siano distinti per l'importanza dell'attività di ricerca svolta, qualità del lavoro e i servizi prestati all'istituto.

Pirrotta, da diversi anni è anche editore associato della più importante rivista americana del settore, il "Journal of Engineering Mechanics". (ANSA).