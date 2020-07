Come prendere una multa a Noto, pagando la park card

Noto - Metti una sera a Noto, con amici, per vedere mostre e godere della città. Arrivi in auto in via Salvatore La Rosa, la strada che immette nella piazza XVI maggio e di fianco al teatro Tina Di Lorenzo. Ci sono le strisce blu e la macchinetta che rilascia il biglietto che vale come park card. Acquisti il biglietto per una validità di 4 ore e a fine serata trovi una multa sul parabrezza dell'auto. Perchè? Perchè la striscia blu nel frattempo è diventata una Ztl, una zona a traffico limitato.

Ora, l'istituzione della Ztl serale sarà sicuramente segnalata, ma resta il dubbio dell'affidamento che la pubblica amministrazione induce nel visitatore ignaro, quando rilascia la park card creando l'aspettativa di aver adempiuto al proprio dovere di cittadino, quando invece c'è la sopresa finale: la striscia blu diventa Ztl, e la park card non vale più. Buona multa a tutti.