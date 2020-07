Coronavirus, un nuovo contagiato a Ragusa

Ragusa - Ci sono cinque nuovi contagiati da coronavirus in Sicilia secondo i dati elaborati dal ministero della Salute. I 2.819 tamponi effettuati nelle ultime 24 ore hanno isolato quattro nuovi positivi in provincia di Catania legati ai due cluster del capoluogo etneo e di Misterbianco ed un nuovo caso in provincia di Ragusa che riguarda un migrante originario del Bangladesh sbarcato nei giorni scorsi. Dopo alcuni giorni nei quali sono tornati a crescere i ricoveri, oggi il dato rimane fermo. Sono sempre 13 i pazienti in ospedale e tre di loro sono in terapia intensiva.