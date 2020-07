Vittoria, arrestato 41enne per droga

Vittoria – Nel pomeriggio di martedì, 21 luglio 2020, gli uomini del Commissariato di Pubblica sicurezza di Vittoria hanno proceduto all’arresto in flagranza di reato nei confronti S.S., classe 1979, vittoriese.

Nello specifico, nell’ottica dei servizi predisposti da parte del Signor Questore di Ragusa finalizzati al contrasto dei reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope, durante una ricognizione per le vie del centro di Vittoria i poliziotti della squadra investigativa del locale Commissariato notavano un uomo, già noto alle forze dell’ordine, seduto davanti l’uscio della propria abitazione. Quest’ultimo, alla vista degli agenti, mostrava palesi segni di nervosismo quindi cercava di defilarsi riponendo nella circostanza una mano in tasca. Ritenuto sospetto tale atteggiamento, i poliziotti procedevano al controllo del soggetto sottoponendolo a perquisizione personale, successivamente estesa al di lui domicilio. La perquisizione consentiva di rinvenire presso l’abitazione dell’uomo due involucri in plastica termosaldata nonché un bilancino di precisione. I due involucri a loro volta contenevano complessivamente 18 distinte dosi di sostanza stupefacente del tipo cocaina per un peso compressivo di circa di 6,5 grammi. La sostanza ed il bilancino di precisione venivano sequestrati, mentre S.S veniva tratto in arresto e condotto presso l’Ufficio di polizia per le formalità di legge. Ultimati gli adempimenti di rito su indicazione del Pubblico ministero di turno l’uomo veniva sottoposto al regime degli arresti domiciliari a disposizione dell’Autorità giudiziaria.