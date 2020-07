Al via domani la Settimana dell’Ambiente

Ragusa - Prenderà il via domani 25 luglio la settimana dell’ambiente promossa dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa. Diversi gli appuntamenti in programma. Il primo in assoluto è fissato nella spiaggia Randello alle ore 8 in collaborazione WWF Sicilia Area Mediterranea e OIPA di Ragusa per il controllo dei nidi, il monitoraggio e l’attività informativa sulle tartarughe marine. Secondo appuntamento a Scoglitti alle ore 9 presso la Riviera Lanterna con una giornata di sensibilizzazione ambientale in collaborazione con l’Associazione Fareverde di Vittoria, l’Eco Vittoria ed il WWF Sicilia Area Mediterranea. E’ prevista la distribuzione di conetti porta cicche, pulizia tratto spiaggia Lanterna e animazione bambini. Nella riviera Lanterna sarà presente anche l’Unità Mobile della Polizia Provinciale. Sempre domani partiranno le visite guidate nella Riserva Macchia Foresta del fiume Irminio che saranno in programma per tutti i giorni della settimana dell’ambiente.

Domenica 26 luglio altri tre appuntamenti significativi del ricco calendario della Settimana dell’Ambiente. Si comincerà alla ore 9 con la visita agli ulivi secolari di Chiaramonte Gulfi cui seguirà la degustazione degli gli d’oliva e la visita ad un frantoio. La visita a cura dell’agronomo Antonino Cataudella si svolgerà in collaborazione con WWF Sicilia Area Mediterranea, Slow food Ragusa e Associazione Produttori Olivicoli.

Altro appuntamento significativo è fissato, sempre alle ore 9, a Punta Secca per la pulizia dei fondali marini a cura del Centro Subacqueo Ibleo ‘Blu diving’, mentre, la visita guidata alla Riserva del Pino d’Aleppo promossa da Fare Verde Vittoria è in programma domenica alle ore 18 con concentramento al Centro Seia.