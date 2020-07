Coronavirus, 2 ricoverati all'ospedale di Ragusa:

Ragusa - Due nuovi contagi nel giro di 24 ore in provincia di Ragusa. Ieri un cittadino del Bangladesh è stato ricoverato nel reparto di Malattie Infettive dell'Ospedale di Ragusa, oggi invece è stato ricoverato un marinaio di origini rumene. Otto nuovi casi di coronavirus in Sicilia, 3 in rispetto a ieri. A riferirlo il Ministero della Salute attraverso il consueto bollettino che monitora la pandemia in Italia. In totale, coloro che sono risultati positivi nell'Isola dall'inizio della pandemia sono 3.166. Nessun decesso nelle ultime 24 ore. In lieve crescita il numero dei ricoverati: sono 11, uno in piu' rispetto a ieri. Si riduce di 1 il dato sulle terapie intensive: ne rimangono ricoverati 2. In crescita di 7 il numero di coloro che si trovano in isolamento domiciliare, portando il dato complessivo a 157 e sempre di 7 degli attualmente positivi.