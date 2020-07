Migranti a Pozzallo, tamponi dopo lo sbarco

Pozzallo - Il Sindaco di Pozzallo Roberto Ammatuna ha avuto risposta positiva, da parte della Prefettura e dall’Autorità sanitaria, che i test sui 108 migranti che a breve arriveranno nella struttura portuale saranno eseguiti immediatamente dopo lo sbarco.

Il primo cittadino aveva avanzato con forza la richiesta, esigendo massima attenzione sull’accertamento delle condizioni sanitarie dei migranti, per approntare quanto necessario alla tutela dei suoi concittadini.

Le operazioni di sbarco avverranno verosimilmente intorno alle 19,30 ed è già stato predisposto il cordone sanitario per garantire massima sicurezza durante le operazioni previste.

“Ringrazio il Prefetto e l’Autorità sanitaria che hanno accolto con estrema celerità la mia richiesta – afferma il Sindaco Ammatuna – e mi sento quindi di tranquillizzare i miei concittadini sulla sicurezza delle operazioni di sbarco e sulla gestione successiva dei migranti.

Seguirà un nuovo comunicato non appena si avranno i risultati dei test effettuati sui migranti.