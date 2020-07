Palazzolo Acreide, sei chef insieme per Settecento Ristorante and Friends

Palazzolo Acreide - Sei chef, componenti Euro-Toques Italia, portano in alto le eccellenze siciliane dando vita a una serata in nome dell’amicizia e del buon gusto. È la seconda edizione di “Settecento Ristorante and Friends”, l’evento che si terrà il 28 luglio alle ore 20 nella suggestiva location del Ristorante Settecento in via Orologio n.6, a Palazzolo Acreide.

La kermesse nasce dall’idea di Marco Giuliano, chef e patron del ristorante nel territorio ibleo, con l’intento di dare risalto alle eccellenze siciliane unendo tradizione e innovazione, in un clima di allegria e convivialità. L’evento si svolgerà nel pieno rispetto delle norme di sicurezza imposte dall’ultimo DPCM in seguito all’emergenza sanitaria globale.

“Ho voluto riunire sei chef, colleghi e amici – spiega chef Giuliano – per festeggiare il secondo compleanno del Ristorante Settecento, con la voglia di ripartire più forti di prima. La cucina è passione e amore, due ingredienti che voglio trasmettere a tutti. Siamo sei chef accomunati dalla ricerca del nuovo, tra gli alimenti, le combinazioni, le modalità di presentare i piatti, in particolare quando li prepariamo per persone che arrivano da lontano, da tradizioni molto diverse dalla nostra”. Gli chef presenti alla serata, oltre al padrone di casa, saranno: il vice presidente Euro-Toques Italia Maurizio Urso, Concetto Rubbera, Roberta Gallo, Salvo Calleri, Giuseppe Triolo.

I piatti saranno abbinati ai vini delle cantine Feudo Ramaddini e Bagliesi.

Il menù della serata

Entrée di benvenuto

Perla Marina – Feudo Ramaddini

***

Chef Concetto Rubbera

Tagliatella di calamaro scottato profumato al limone di Siracusa su emulsione di pesca tabacchiera

Grillo – Bagliesi

***

Chef Roberta Gallo

Gamberoni in crosta di pane su maionese allo zafferano e corallo

***

Chef Salvo Calleri

Tortelli di salmone con sfoglia di grani antichi e carbone su purea di lattughino

Nassa – Feudo Ramaddini

***

Chef Giuseppe Triolo

Cous cous al nero di seppia su croccante di seppia e uovo di riccio

***

Chef Marco Giuliano

Trancio di baccalà al rosmarino con salsa allo yogurt e cetriolo e chips di patate

VB59 -Bagliesi

***

Chef Maurizio Urso

Bavarese alla pesca con coulis di frutti rossi

Al Hamen – Feudo Ramaddini

Costo dell’evento 50 euro a persona.

Per info e prenotazioni contattare il numero 0931 316041